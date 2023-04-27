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Юань випередив долар і став найбільш використовуваною валютою в транскордонних операціях Китаю

Юань випередив долар і став найбільш використовуваною валютою в транскордонних операціях Китаю

Київ • УНН

 • 672781 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Юань випередив долар і став найбільш використовуваною валютою в транскордонних операціях Китаю. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Юань став найбільш широко використовуваною валютою для транскордонних операцій в Китаї у березні, вперше обігнавши долар.

Транскордонні платежі та надходження в юанях зросли до рекордних 549,9 мільярдів доларів у березні з 434,5 мільярдів доларів місяцем раніше, згідно з підрахунками на основі даних Державного управління іноземної валюти.

За підрахунками, юань використовувався в 48,4% усіх транскордонних транзакцій, тоді як частка долара знизилася до 46,7% з 48,6% місяцем раніше. Обсяг транскордонних операцій охоплює як поточний, так і капітальний рахунки.

Зазначається, що Китай уже давно сприяє використанню юанів для розрахунків за кордоном у рамках зусиль щодо інтернаціоналізації використання своєї валюти.

Використання юаня у фінансуванні світової торгівлі залишається низьким, хоча воно демонструє стабільне зростання.
Дані SWIFT показали, що частка юаня у світових валютних операціях для фінансування торгівлі зросла до 4,5% у березні, тоді як долар становив 83,71%.

Нагадаємо

Китайський юань замінив долар як найбільш продавана валюта в росії.

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