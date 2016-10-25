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Ю.Тандіт висловив впевненість, що О.Кольченко і О.Сенцов будуть звільнені

Ю.Тандіт висловив впевненість, що О.Кольченко і О.Сенцов будуть звільнені

Київ • УНН

 • 7021 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українська сторона працює над питанням звільнення незаконно засуджених в Росії за сфабрикованими звинуваченнями Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт журналістам у вівторок, передає кореспондент УНН.

“Ми хотіли б діяти в правовому полі, ми це і будемо робити. З нами непотрібно робити з позиції сили, вже неодноразово ми були в такій позиції, ми діємо в рамках міжнародних домовленостей і у рамках нашого чинного законодавства. Підключились не тільки міністри, а й представники Міністерства закордонних справ, силовики, ми даємо експертну оцінку і надаємо допомогу, у тому числі як це було з Надією Савченко. Ми вважаємо цих наших незаконно затриманих громадян громадянами України і в цьому напрямі будемо працювати, і впевнений, що ці люди будуть звільнені”, — відповів Ю.Тандіт на запитання щодо звільнення О.Кольченка і О.Сенцова.

Нагадаємо, О.Сенцов і О.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Обидва українці свою провину заперечили. Правозахисний рух “Меморіал” визнав їх політв’язнями.

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