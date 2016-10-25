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15 марта, 19:03 • 116770 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171827 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141388 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133622 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114492 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102151 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Ю.Тандит выразил уверенность, что А.Кольченко и О.Сенцов будут освобождены

Ю.Тандит выразил уверенность, что А.Кольченко и О.Сенцов будут освобождены

Киев • УНН

 • 7020 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинская сторона работает над вопросом освобождения незаконно осужденных в России по сфабрикованным обвинениям Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.

"Мы хотели бы действовать в правовом поле, мы это и будем делать. С нами не нужно делать с позиции силы, уже неоднократно мы были в такой позиции, мы действуем в рамках международных договоренностей и в рамках нашего действующего законодательства. Подключились не только министры, но и представители Министерства иностранных дел, силовики, мы даем экспертную оценку и оказываем помощь, в том числе как это было с Надеждой Савченко. Мы считаем этих наших незаконно задержанных граждан гражданами Украины и в этом направлении будем работать, и уверен, что эти люди будут освобождены", - ответил Ю.Тандит на вопрос об освобождении А.Кольченка и О.Сенцова.

Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.

Украинские Национальные Новости

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