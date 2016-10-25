Ю.Тандит выразил уверенность, что А.Кольченко и О.Сенцов будут освобождены
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинская сторона работает над вопросом освобождения незаконно осужденных в России по сфабрикованным обвинениям Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит журналистам во вторник, передает корреспондент УНН.
"Мы хотели бы действовать в правовом поле, мы это и будем делать. С нами не нужно делать с позиции силы, уже неоднократно мы были в такой позиции, мы действуем в рамках международных договоренностей и в рамках нашего действующего законодательства. Подключились не только министры, но и представители Министерства иностранных дел, силовики, мы даем экспертную оценку и оказываем помощь, в том числе как это было с Надеждой Савченко. Мы считаем этих наших незаконно задержанных граждан гражданами Украины и в этом направлении будем работать, и уверен, что эти люди будут освобождены", - ответил Ю.Тандит на вопрос об освобождении А.Кольченка и О.Сенцова.
Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.