Ю.Луценко розповів за яких умов Україна ратифікує Римський статут

“Ми вважаємо, що якщо дії Міжнародного кримінального суду покажуть доцільність приєднання до Римського статуту в цілому, якщо МКС зараз доведе свою ефективність в цих двох надзвичайних для українського народу випадках, безумовно, я впевнений, що парламент прийме одностайно рішення про приєднання до авторитетноі міжнародної угоди — Римського статуту,”- розповів Ю.Луценко.

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Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд прирівняв ситуацію на території Криму і Севастополя рівнозначною міжнародному збройному конфлікту між Україною і Російською Федерацією.

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Довідка УНН: Римський статут — міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Прийнятий на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року і набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на травень 2011 року, договір ратифікувало 114 держав, всього Римський Статут підписало 139 держав, але ратифікували угоду не всі.

Держави стають учасниками МКС, а злочини, скоєні їх громадянами або на їх території — підсудні йому, по факту ратифікації Римського статуту.