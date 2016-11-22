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Ю.Луценко розповів за яких умов Україна ратифікує Римський статут

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Якщо Міжнародний кримінальний суд доведе свою ефективність у справах по анексії Криму та агресії РФ на Донбасі, то український парламент вирішить приєднатись до Римського статуту. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” прямим включенням з Гааги повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.

Ю.Луценко розповів за яких умов Україна ратифікує Римський статут

“Ми вважаємо, що якщо дії Міжнародного кримінального суду покажуть доцільність приєднання до Римського статуту в цілому, якщо МКС зараз доведе свою ефективність в цих двох надзвичайних для українського народу випадках, безумовно, я впевнений, що парламент прийме одностайно рішення про приєднання до авторитетноі міжнародної угоди — Римського статуту,”- розповів Ю.Луценко.

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Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд прирівняв ситуацію на території Криму і Севастополя рівнозначною міжнародному збройному конфлікту між Україною і Російською Федерацією.

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Довідка УНН: Римський статут — міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Прийнятий на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року і набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на травень 2011 року, договір ратифікувало 114 держав, всього Римський Статут підписало 139 держав, але ратифікували угоду не всі.

Держави стають учасниками МКС, а злочини, скоєні їх громадянами або на їх території — підсудні йому, по факту ратифікації Римського статуту.

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