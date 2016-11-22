Ю.Луценко рассказал при каких условиях Украина ратифицирует Римский статут

"Мы считаем, что если действия Международного уголовного суда покажут целесообразность присоединения к Римскому статуту в целом, если МКС сейчас докажет свою эффективность в этих двух чрезвычайных для украинского народа случаях, безусловно, я уверен, что парламент примет единогласно решение о присоединении к авторитетному международному договору - Римскому статуту", - рассказал Луценко.

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Напомним, что Международный уголовный суд приравнял ситуацию на территории Крыма и Севастополя равнозначной международном вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией.

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Справка: Римский статут - международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 и вступил в силу с 1 июля 2002 года. По состоянию на май 2011 года, договор ратифицировали 114 государств, всего Римский Статут подписало 139 государств, но ратифицировали соглашение не все.

Государства становятся участниками МКС, а преступления, совершенные их гражданами или на их территории - подсудимые ему, по факту ратификации Римского статута.