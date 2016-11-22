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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Ю.Луценко рассказал при каких условиях Украина ратифицирует Римский статут

Киев • УНН

 • 9238 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Если Международный уголовный суд докажет свою эффективность в делах по аннексии Крыма и агрессии РФ на Донбассе, то украинский парламент решит присоединиться к Римскому статуту. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" прямым включением из Гааги сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.

Ю.Луценко рассказал при каких условиях Украина ратифицирует Римский статут

"Мы считаем, что если действия Международного уголовного суда покажут целесообразность присоединения к Римскому статуту в целом, если МКС сейчас докажет свою эффективность в этих двух чрезвычайных для украинского народа случаях, безусловно, я уверен, что парламент примет единогласно решение о присоединении к авторитетному международному договору - Римскому статуту", - рассказал Луценко.

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Напомним, что Международный уголовный суд приравнял ситуацию на территории Крыма и Севастополя равнозначной международном вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией.

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Справка: Римский статут - международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 и вступил в силу с 1 июля 2002 года. По состоянию на май 2011 года, договор ратифицировали 114 государств, всего Римский Статут подписало 139 государств, но ратифицировали соглашение не все.

Государства становятся участниками МКС, а преступления, совершенные их гражданами или на их территории - подсудимые ему, по факту ратификации Римского статута.

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