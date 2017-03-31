Ю.Луценко розповів подробиці справи про викрадення людей "центром реабілітації"

“29 листопада 2016 року до нас поступила заява від громадянина про вчинення стосовно нього рядом осіб кримінального правопорушення”, — сказав Ю.Луценко.

За його словами, потерпілий заявив, що невідомі люди його силоміць захопили, відвезли на територію Чернігівської області і утримували його і ще близько 300 осіб із застосуванням фізичного насильства.

“Заклад, у якому утримували людей, а на вчорашній день уже встановлено їх 250, в тому числі 200 громадян уже написали заяви і просять визнати себе потерпілими, в першу чергу, через позбавлення волі із застосуванням насильства. Цей заклад називався “Релігійна громада УПЦ Чернігівської єпархії на честь ікони Божої Матері”, — сказав Ю.Луценко.

За його словами, заклад був зареєстрований у Чернігівській РДА, але не числився як медзаклад чи профілактичний заклад.

За даними Ю.Луценка, засновниками цієї організації є громадяни, які проживають у Києві. Організація примусово вивозила людей до закладу, де насильно утримувала і примушувала працювати.

Організатори центру обіцяли людям позбавлення від наркотичної та алкогольної залежності. Серед викрадених були в тому числі іноземці.

“Дуже багато випадків, коли людей вивозили туди виключно для вирішення майнових проблем”, — уточнив Генпрокурор.

Вивіз людини коштував 6-8 тисяч грн залежно від області, а щомісячна оплата становила перебування 2,5-3 тис. грн. Крім того, нібито на лікування від родичів вимагали суми у близько 3 тис. грн.

“Зараз ведеться комплекс слідчих дій”, — сказав Ю.Луценко, додавши що із 30 затриманих п’ять осіб підозрюється в побоях і катуваннях.

За його словами, наразі один зі свідків переховується на території інших областей України, переживаючи за свою безпеку.

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“Цей центр завжди користувався підтримкою впливових людей і організацій”, — сказав Ю.Луценко.

За його словами, про центр було відомо ще з часів, коли він був міністром МВС, однак його не вдавалось закрити. Центр діяв 6 років у селі Косачівка Козелецького району. Ю.Луценко зазначив, що всі місцеві жителі знали, що він там був розташований. Генпрокурор також додав, що заклав не має стосунку до церкви.

“На цей момент троє затримано із тих, хто викрадав і бив людей”, — сказав Ю.Луценко.

Стосовно решти, зокрема тих, хто “здавав людей”, збираються докази.

Генпрокурор повідомив, що справою займається прокуратура АР Крим як орган, який “ще не має зв’язків” і на який не зможуть тиснути. Затримання провели співробітники спецпідрозділу СБУ “Альфа”.