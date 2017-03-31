Ю.Луценко розповів подробиці справи про викрадення людей "центром реабілітації"

ukru
Ексклюзив
11:58 • 21010 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 40405 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 68039 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 156113 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 214314 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 184215 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 184227 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 177211 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 253121 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 143984 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
52 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 121106 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 120958 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 117899 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 110622 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 100092 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 156194 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 214388 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 178178 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 253154 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 236361 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 23745 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 108171 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 133457 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 158662 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 147639 перегляди
Актуальне
Ю.Луценко розповів подробиці справи про викрадення людей "центром реабілітації"

Ю.Луценко розповів подробиці справи про викрадення людей "центром реабілітації"

Київ • УНН

 • 17397 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів подробиці справи щодо злочинного угруповання, члени якого викрадали та утримували людей на території Чернігівської області. Про це він розповів на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“29 листопада 2016 року до нас поступила заява від громадянина про вчинення стосовно нього рядом осіб кримінального правопорушення”, — сказав Ю.Луценко.

За його словами, потерпілий заявив, що невідомі люди його силоміць захопили, відвезли на територію Чернігівської області і утримували його і ще близько 300 осіб із застосуванням фізичного насильства.

“Заклад, у якому утримували людей, а на вчорашній день уже встановлено їх 250, в тому числі 200 громадян уже написали заяви і просять визнати себе потерпілими, в першу чергу, через позбавлення волі із застосуванням насильства. Цей заклад називався “Релігійна громада УПЦ Чернігівської єпархії на честь ікони Божої Матері”, — сказав Ю.Луценко.

За його словами, заклад був зареєстрований у Чернігівській РДА, але не числився як медзаклад чи профілактичний заклад.

За даними Ю.Луценка, засновниками цієї організації є громадяни, які проживають у Києві. Організація примусово вивозила людей до закладу, де насильно утримувала і примушувала працювати.

Організатори центру обіцяли людям позбавлення від наркотичної та алкогольної залежності. Серед викрадених були в тому числі іноземці.

“Дуже багато випадків, коли людей вивозили туди виключно для вирішення майнових проблем”, — уточнив Генпрокурор.

Вивіз людини коштував 6-8 тисяч грн залежно від області, а щомісячна оплата становила перебування 2,5-3 тис. грн. Крім того, нібито на лікування від родичів вимагали суми у близько 3 тис. грн.

“Зараз ведеться комплекс слідчих дій”, — сказав Ю.Луценко, додавши що із 30 затриманих п’ять осіб підозрюється в побоях і катуваннях.

За його словами, наразі один зі свідків переховується на території інших областей України, переживаючи за свою безпеку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Злочинна група незаконно позбавила волі та катувала 200 наркозалежних

“Цей центр завжди користувався підтримкою впливових людей і організацій”, — сказав Ю.Луценко.

За його словами, про центр було відомо ще з часів, коли він був міністром МВС, однак його не вдавалось закрити. Центр діяв 6 років у селі Косачівка Козелецького району. Ю.Луценко зазначив, що всі місцеві жителі знали, що він там був розташований. Генпрокурор також додав, що заклав не має стосунку до церкви.

“На цей момент троє затримано із тих, хто викрадав і бив людей”, — сказав Ю.Луценко.

Стосовно решти, зокрема тих, хто “здавав людей”, збираються докази.

Генпрокурор повідомив, що справою займається прокуратура АР Крим як орган, який “ще не має зв’язків” і на який не зможуть тиснути. Затримання провели співробітники спецпідрозділу СБУ “Альфа”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$276.69
Brent
$73.33
Bitcoin
$85,248.50
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,111.81
Ethereum
$1,900.55