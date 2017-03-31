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Ю.Луценко рассказал подробности дела о похищении людей "центром реабилитации"

Ю.Луценко рассказал подробности дела о похищении людей "центром реабилитации"

Киев • УНН

 • 17398 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал подробности дела о преступной группировке, члены которой похищали и удерживали людей на территории Черниговской области. Об этом он рассказал на брифинге, передает корреспондент УНН.

“29 ноября 2016 года к нам поступило заявление от гражданина о совершении в отношении него рядом лиц уголовного преступления”, — сказал Ю.Луценко.

По его словам, пострадавший заявил, что неизвестные люди его силой захватили, увезли на территорию Черниговской области и удерживали его и еще около 300 человек с применением физического насилия.

“Заведение, в котором удерживали людей, а на вчерашний день уже установлено их 250, в том числе 200 граждан уже написали заявления и просят признать себя пострадавшими, в первую очередь, через лишения свободы с применением насилия. Это заведение назывался “Религиозная община УПЦ Черниговской епархии в честь иконы Божьей Матери”, — сказал Луценко.

По его словам, заведение было зарегистрировано в Черниговской РГА, но не числилось как медучреждение или профилактическое учреждение.

По данным Ю.Луценко, учредителями этой организации являются граждане, проживающие в Киеве. Организация принудительно вывозила людей в заведение, где насильно удерживала и заставляла работать.

Организаторы центра обещали людям избавление от наркотической и алкогольной зависимости. Среди похищенных были в том числе иностранцы.

“Очень много случаев, когда людей вывозили туда исключительно для решения имущественных проблем”, — уточнил Генпрокурор.

Вывоз человека стоил 6-8 тысяч грн в зависимости от области, а ежемесячная оплата составляла пребывания 2,5-3 тыс. грн. Кроме того, якобы на лечение от родственников требовали суммы в около 3 тыс. грн.

“Сейчас ведется комплекс следственных действий”, — сказал Ю.Луценко, добавив, что с 30 задержанных пять человек подозревается в побоях и пытках.

По его словам, сейчас один из свидетелей скрывается на территории других областей Украины, переживая за свою безопасность.

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“Этот центр всегда пользовался поддержкой влиятельных людей и организаций”, — сказал Ю.Луценко.

По его словам, о центре было известно еще со времен, когда он был министром МВД, однако его не удавалось закрыть. Центр действовал 6 лет в селе Косачевка Козелецкого района. Ю.Луценко отметил, что все местные жители знали, что он там находился. Генпрокурор также добавил, что заведение не имеет отношения к церкви.

“На данный момент трое задержаны из тех, кто похищал и избивал людей”, — сказал Ю.Луценко.

Относительно остальных, в том числе тех, кто “сдавал людей”, собираются доказательства.

Генпрокурор сообщил, что делом занимается прокуратура АР Крым как орган, который “еще не имеет связей” и на который не смогут давить. Задержание провели сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”.

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