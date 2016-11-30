Ю.Луценко підписує наказ про призначення керівника Генінспекції В.Уварова - Л.Сарган
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко зараз підписує наказ про призначення керівника Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Володимира Уварова. Про це повідомила його прес-секретар Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Просто зараз у присутності преси Генеральний прокурор Юрій Луценко підписує наказ про призначення керівника Генеральної інспекції Володимира Уварова, який з 1 грудня виконуватиме свої обов'язки", - повідомивла Л.Сарган.
Нагадаємо, конкурсна комісія рекомендувала Генпрокурору дві кандидатури на посаду керівника Генеральної інспекції ГПУ - В. Уварова і В.Купецького.
Раніше Юрій Луценко заявив, що планує ініціювати зміни до законодавства, які передбачатимуть незалежність керівника Генеральної інспекції ГПУ.