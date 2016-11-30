Ю.Луценко подписал приказ о назначении руководителем Генинспекции В.Уварова - Л.Сарган
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко сейчас подписывает приказ о назначении руководителем Генеральной инспекции ГПУ Владимира Уварова. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Прямо сейчас в присутствии прессы Генеральный прокурор Юрий Луценко подписывает приказ о назначении руководителя Генеральной инспекции Владимира Уварова, который с 1 декабря будет выполнять свои обязанности", - сообщила Л.Сарган.
Напомним, конкурсная комиссия рекомендовала Генпрокурору две кандидатуры на должность руководителя Генеральной инспекции ГПУ - В.Уварова и В.Купецкого.
Ранее Юрий Луценко заявил, что планирует инициировать изменения в законодательство, предусматривающие независимость руководителя Генеральной инспекции ГПУ.