Ю.Луценко подписал приказ о назначении руководителем Генинспекции В.Уварова - Л.Сарган

"Прямо сейчас в присутствии прессы Генеральный прокурор Юрий Луценко подписывает приказ о назначении руководителя Генеральной инспекции Владимира Уварова, который с 1 декабря будет выполнять свои обязанности", - сообщила Л.Сарган.

Напомним, конкурсная комиссия рекомендовала Генпрокурору две кандидатуры на должность руководителя Генеральной инспекции ГПУ - В.Уварова и В.Купецкого.

Ранее Юрий Луценко заявил, что планирует инициировать изменения в законодательство, предусматривающие независимость руководителя Генеральной инспекции ГПУ.