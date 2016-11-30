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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ю.Луценко подписал приказ о назначении руководителем Генинспекции В.Уварова - Л.Сарган

Киев • УНН

 • 13134 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко сейчас подписывает приказ о назначении руководителем Генеральной инспекции ГПУ Владимира Уварова. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает УНН.

Ю.Луценко подписал приказ о назначении руководителем Генинспекции В.Уварова - Л.Сарган

"Прямо сейчас в присутствии прессы Генеральный прокурор Юрий Луценко подписывает приказ о назначении руководителя Генеральной инспекции Владимира Уварова, который с 1 декабря будет выполнять свои обязанности", - сообщила Л.Сарган.

Напомним, конкурсная комиссия рекомендовала Генпрокурору две кандидатуры на должность руководителя Генеральной инспекции ГПУ - В.Уварова и В.Купецкого.

Ранее Юрий Луценко заявил, что планирует инициировать изменения в законодательство, предусматривающие независимость руководителя Генеральной инспекции ГПУ.

 

Украинские Национальные Новости

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