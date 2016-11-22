Ю.Луценко хоче об'єднати злочини на Майдані, анексію Криму та неоголошену агресію РФ на Донбасі в одне кримінальне провадження

“Я мав декілька зустрічей з представниками офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Києві, сьогодні ми зустрічалися з керівником офісу прокурора і обговорювали можливість спільного підходу до цих справ. Наше слідство сьогодні вважає, що не можна окремо розглядати події на Майдані, події під час анексії Криму і події під час російської неоголошеної агресії на українському Донбасі. Ми вважаємо це єдиною справою. Саме про це ми сьогодні говорили з прокурором Міжнародного кримінального суду,” — засвідчив генпрокурор.

“Ми пропонуємо колегам із офісу Міжнародного кримінального суду розглядати цю справу як справу зради екс президента, як вбивство за його наказом сотні людей, як початок неоголошеної військової агресії, що призвела до злочинів проти людяності і військових злочинів,”- сказав він.

Як повідомляв УНН, наразі по злочинах під час Революції Гідності 35 осіб засуджено, по 152 особах тривають судові процеси, а ще по190 особам триває досудове слідство.

Нагадаємо, що делегація Генеральної прокуратури України на чолі з Юрієм Луценком розпочала зустріч з прокурором Офісу Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда.