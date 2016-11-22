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Ю.Луценко хочет объединить преступления на Майдане, аннексию Крыма и необъявленную агрессию РФ на Донбассе в одно уголовное производство

Киев • УНН

 • 7259 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По мнению украинской прокуратуры дела о преступлениях на Майдане, аннексии Крыма и необъявленную агрессию на Донбассе должны быть объединены в одно производство. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" прямым включением из Гааги сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.

Ю.Луценко хочет объединить преступления на Майдане, аннексию Крыма и необъявленную агрессию РФ на Донбассе в одно уголовное производство

"Я имел несколько встреч с представителями офиса прокурора Международного уголовного суда в Киеве, сегодня мы встречались с руководителем офиса прокурора и обсуждали возможность совместного подхода к этим делам. Наше следствие сегодня считает, что нельзя отдельно рассматривать события на Майдане, события во время аннексии Крыма и события во время российской необъявленной агрессии на украинском Донбассе. Мы считаем это одним единым делом. Именно об этом мы сегодня говорили с прокурором Международного уголовного суда ", - показал генпрокурор.

"Мы предлагаем коллегам из офиса Международного уголовного суда рассматривать это дело как дело измены экс президента, как убийство по его приказу сотни людей, как начало необъявленной военной агрессии, которая привела к преступлениям против человечности и военных преступлений", - сказал он.

Как сообщал УНН, пока по преступлениям во время Революции Достоинства 35 человек осуждены, по 152 лицах продолжаются судебные процессы, а еще по 190 лицам продолжается досудебное следствие.

Напомним, что делегация Генеральной прокуратуры Украины во главе с Юрием Луценко начала встречу с прокурором Офиса Международного уголовного суда Фату Бенсуда.

Украинские Национальные Новости

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