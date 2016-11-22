Ю.Луценко: 190 осіб знаходяться під підозрою через злочини на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Наразі по злочинах під час Революції Гідності 35 осіб засуджено, по 152 особах тривають судові процеси, а ще по190 особам триває досудове слідство. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
“Можу сказати про те, що зроблена грандіозна робота — 152 особи знаходяться в судових процесах із врученими обвинуваченнями від ГПУ, 35 осіб уже отримали судові вироки, ще близько 190 осіб знаходяться під підозрою і досудове слідство триває,” — зазначив генпрокурор.
“Убивці на лаві підсудних, але й ті, хто давав їм накази вбивати мирних людей ховаються в Москві,” — сказав Ю.Луценко.
Нагадаємо, що в АП підтвердили інформацію про те, що П.Порошенко надав свідчення у справі Майдану 18 листопада.
Як повідомляв УНН, 9 серпня у Генеральній прокуратурі України офіційно повідомили, що запросили на допит як свідків у “справі Майдану” Президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших високопосадовців.
Вже надали свої пояснення у ГПУ стосовно подій на Майдані голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.