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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Ю.Луценко: 190 человек находятся под подозрением из-за преступлений на Майдане

Киев • УНН

 • 6149 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сейчас по преступлениям во время Революции Достоинства 35 человек осуждены, по 152 лицах продолжаются судебные процессы, а еще по 190 лицам продолжается досудебное следствие. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.

Ю.Луценко: 190 человек находятся под подозрением из-за преступлений на Майдане

"Могу сказать о том, что сделано грандиозная работа - 152 человека находятся в судебных процессах с врученными обвинениями от ГПУ, 35 человек уже получили судебные приговоры, еще около 190 человек находятся под подозрением и досудебное следствие продолжается", - отметил генпрокурор.

"Убийцы на скамье подсудимых, но и те, кто давал им приказы убивать мирных людей прячутся в Москве", - сказал Луценко.

Напомним, что в АП подтвердили информацию о том, что П.Порошенко дал показания по делу Майдана 18 ноября.

Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрей Парубий, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.

Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Шкиряк.

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