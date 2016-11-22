Ю.Луценко: 190 человек находятся под подозрением из-за преступлений на Майдане

"Могу сказать о том, что сделано грандиозная работа - 152 человека находятся в судебных процессах с врученными обвинениями от ГПУ, 35 человек уже получили судебные приговоры, еще около 190 человек находятся под подозрением и досудебное следствие продолжается", - отметил генпрокурор.

"Убийцы на скамье подсудимых, но и те, кто давал им приказы убивать мирных людей прячутся в Москве", - сказал Луценко.

Напомним, что в АП подтвердили информацию о том, что П.Порошенко дал показания по делу Майдана 18 ноября.

Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрей Парубий, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.

Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Шкиряк.