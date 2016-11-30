YouTube може піти з території Росії - ЗМІ

$41.320.07
47.030.11
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 85754 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 101508 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 100553 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 104393 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 113283 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 168377 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75183 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162743 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111715 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69917 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
59%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 19640 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 17163 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 15928 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 24258 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 8916 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 992 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 9506 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 85741 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 168367 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 187156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 832 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 101883 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 103925 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48053 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51105 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

YouTube може піти з території Росії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11164 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Законопроект про обмеження іноземної участі в аудіовізуальних сервісах у 20% може змусити YouTube піти з Росії. Так вважають в правовому комітеті медіакомунікаційного союзу (МКС), який розробив відповідні поправки, повідомляє російська газета "Коммерсант", передає УНН.

YouTube може піти з території Росії - ЗМІ

Видання повідомляє, що в союзі йдуть суперечки через законопроект, який обмежує діяльність онлайн-кінотеатрів. Цей документ 25 листопада був внесений до держдуми РФ. За аналогією зі ЗМІ з 1 червня 2017 року законопроект обмежує часткою у 20% іноземне володіння в компаніях-організаторах аудіовізуальних сервісів з професійним контентом.

"Під поняття "організатор аудіовізуального сервісу" підпадає YouTube, де користувачі розміщують в тому числі контент власного виробництва, йдеться в додатку до засідання правового комітету. Там написано, що прийняття законопроекту може призвести до того, що YouTube піде з території Росії", - йдеться у повідомленні.

"На YouTube розміщується як професійний, так і призначений для користувача контент, а методики щодо відділення одного від іншого немає", - пояснює можливі причини того, що сервіс піде, джерело видання, знайоме з ходом розробки законопроекту.

Як зазначається, за даними джерела, зараз у власника YouTube - американської Google - в Росії є кешуючі сервери, щоб виконати вимогу, доведеться створювати додаткову інфраструктуру. В іншому випадку YouTube доведеться переходити "на закордонні майданчики, що призведе до різкого зростання валютних витрат всіх операторів зв'язку і погіршення якості послуг", продовжує джерело, нагадуючи, що на YouTube припадає понад 30% від загального споживання трафіку російськими користувачами. Крім ризиків для YouTube законопроект обмежує конкуренцію, націлену на отримання вигоди окремими учасниками ринку, виштовхує користувачів в "сіру зону", пов'язану з "безконтрольним поширенням TOR і VPN", слідує з висновку правового комітету МКС.

У Google, як зазначає видання, на запит не відповіли.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,241.15
Ethereum
$1,638.78