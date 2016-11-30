YouTube може піти з території Росії - ЗМІ

Видання повідомляє, що в союзі йдуть суперечки через законопроект, який обмежує діяльність онлайн-кінотеатрів. Цей документ 25 листопада був внесений до держдуми РФ. За аналогією зі ЗМІ з 1 червня 2017 року законопроект обмежує часткою у 20% іноземне володіння в компаніях-організаторах аудіовізуальних сервісів з професійним контентом.

"Під поняття "організатор аудіовізуального сервісу" підпадає YouTube, де користувачі розміщують в тому числі контент власного виробництва, йдеться в додатку до засідання правового комітету. Там написано, що прийняття законопроекту може призвести до того, що YouTube піде з території Росії", - йдеться у повідомленні.

"На YouTube розміщується як професійний, так і призначений для користувача контент, а методики щодо відділення одного від іншого немає", - пояснює можливі причини того, що сервіс піде, джерело видання, знайоме з ходом розробки законопроекту.

Як зазначається, за даними джерела, зараз у власника YouTube - американської Google - в Росії є кешуючі сервери, щоб виконати вимогу, доведеться створювати додаткову інфраструктуру. В іншому випадку YouTube доведеться переходити "на закордонні майданчики, що призведе до різкого зростання валютних витрат всіх операторів зв'язку і погіршення якості послуг", продовжує джерело, нагадуючи, що на YouTube припадає понад 30% від загального споживання трафіку російськими користувачами. Крім ризиків для YouTube законопроект обмежує конкуренцію, націлену на отримання вигоди окремими учасниками ринку, виштовхує користувачів в "сіру зону", пов'язану з "безконтрольним поширенням TOR і VPN", слідує з висновку правового комітету МКС.

У Google, як зазначає видання, на запит не відповіли.