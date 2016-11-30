Youtube может пойти с территории России - СМИ

Издание сообщает, что в союзе идут споры из-за законопроекта, который ограничивает деятельность онлайн-кинотеатров. Этот документ: 25 ноября был внесен в Госдуму РФ. По аналогии со СМИ с 1 июня 2017 года законопроект ограничивает долей в 20% иностранное владение в компаниях-организаторах аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом.

"Под понятие" организатор аудиовизуального сервиса "подпадает YouTube, где пользователи размещают в том числе контент собственного производства, говорится в приложении к заседанию правового комитета. Там написано, что принятие законопроекта может привести к тому, что YouTube пойдет с территории России", - говорится в сообщении.

"На YouTube размещается как профессиональный, так и пользовательский контент, а методики по отделению одного от другого нет", - объясняет возможные причины того, что сервис пойдет, источник, знакомый с ходом разработки законопроекта.

Как отмечается, по данным источника, сейчас у владельца YouTube - американской Google - в России есть кэширующий сервер, чтобы выполнить требование, придется создавать дополнительную инфраструктуру. В противном случае YouTube придется переходить "на зарубежные площадки, что приведет к резкому росту валютных расходов всех операторов связи и ухудшению качества услуг", продолжает источник, напоминая, что на YouTube приходится более 30% от общего потребления трафика российскими пользователями. Кроме рисков для YouTube законопроект ограничивает конкуренцию, нацеленную на получение выгоды отдельными участниками рынка, выталкивает пользователей в "серую зону", связанную с "бесконтрольным распространением TOR и VPN", следует из заключения правового комитета МКС.

В Google, как отмечает издание, на запрос не ответили.