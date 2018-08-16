Їхав на весілля: у ДТП на Житомирщині загинув військовослужбовець
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На трасі Житомир - Бердичів сталася ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець. Про це повідомили у прес-службі оперативного командування "Північ", передає УНН.
"15 серпня 2018 року о 16:30 на трасі Житомир-Бердичів в автомобільній аварії загинув наш побратим, прапорщик Олександр Миколайович Ліщук - головний сержант 2 МБ 72 омбр. Отримавши відпустку, Олександр їхав на весілля, яке мало відбутися завтра, в четвер, 16 серпня. Та в результаті жахливої ДТП день весілля раптово перетворився на день похорон. Йому було лише 33 роки", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що чоловік служив у Збройних силах України з 2005 року, а на фронті - з 2014-го.
"Разом зі своїм 2 батальйоном захищав Маріуполь, Гуково і Червонопартизанськ, Волноваху і Гранітне, потім був на териконах коло окупованого Докучаєвська, у 2016-2017 році - у Верхньоторецькому. Головний сержант батальйону, дуже добросовісний, зараз теж перебував в зоні виконання бойової задачі на Луганщині. Пройшов всю війну неушкодженим, та трагічна подія обірвала його життя на мирній території. Самотніми лишилися рідні, наречена, якій так і не судилося стати дружиною, і дитинка, що невдовзі народиться, але вже ніколи не побачить тата", - повідомили у командуванні.
Нагадаємо, в Рівному автівка зіткнулася з вантажівкою, внаслідок чого загинув військовий.