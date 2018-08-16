Ехал на свадьбу: при ДТП в Житомирской области погиб военнослужащий

"15 августа 2018 года в 16:30 на трассе Житомир-Бердичев в автомобильной аварии погиб наш побратим, прапорщик Александр Николаевич Лищук - главный сержант 2 МБ 72 омбр. Получив отпуск, Александр ехал на свадьбу, которая должна была состояться завтра, в четверг, 16 августа. Но в результате ужасного ДТП день свадьбы внезапно превратился в день похорон. Ему было всего 33 года", - говорится в сообщении.

Отмечено, что мужчина служил в Вооруженных силах Украины с 2005 года, а на фронте - с 2014-го.

"Вместе со своим 2 батальоном защищал Мариуполь, Гуково и Червонопартизанск, Волноваху и Гранитное, затем был на терриконах около оккупированного Докучаевская, в 2016-2017 году - в Верхнеторецком. Главный сержант батальона, очень добросовестный, сейчас тоже находился в зоне выполнения боевой задачи в Луганской области. Прошел всю войну невредимым, и трагическое событие оборвала его жизнь на мирной территории. Одинокими остались родные, невеста, которой так и не суждено стать женой, и ребенок, который вскоре родится, но уже никогда не увидит папу", - сообщили в командовании.

Напомним, в Киеве автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб военный.