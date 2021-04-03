Європейський чемпіонат з легкої атлетики відмінено: що відомо

Деталі

Вперше юнацький чемпіонат Європи відбувся у 2016 році в Тбілісі. У липні 2020-го його мав приймати Рієті, проте через пандемію COVID 19 змагання перенесли на серпень-2021. Але продовження пандемії, висока кількість хворих у європейських країнах та зміни в логістиці зробили неможливим проведення змагання.

Рішення було спільно ухвалено місцевим організаційним комітетом, муніципалітетом Рієті, Федерацією легкої атлетики Італії та Європейською легкою атлетикою.

Цитата

“Звісно, ми дуже розчаровані тим, що змагання не відбудуться, проте хотів би подякувати місцевому організаційному комітету та Федерації легкої атлетики Італії за докладені ними зусилля”, — зазначив в.о. президента Європейської легкої атлетики Добромір Карамарінов.

Доповнення

Наступний чемпіонат Європи U-18 запланований на 4-7 липня 2022 року в Єрусалимі (Ізраїль).