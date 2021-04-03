Европейский чемпионат по легкой атлетике отменен: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Чемпионат Европы U-18 по легкой атлетике, который 26-29 августа должен был состояться в Риети (Италия), отменен. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской легкой атлетики и ФЛАУ, передает УНН.
Детали
Впервые юношеский чемпионат Европы состоялся в 2016 году в Тбилиси. В июле 2020-го его должен был принимать Риети, однако из-за пандемии COVID 19 соревнования перенесли на август-2021. Но продолжение пандемии, высокое количество больных в европейских странах и изменения в логистике сделали невозможным проведение соревнования.
Решение было совместно принято местным организационным комитетом, муниципалитетом Риети, Федерацией легкой атлетики Италии и Европейской легкой атлетикой.
Цитата
“Конечно, мы очень разочарованы тем, что соревнования не состоятся, однако хотел бы поблагодарить местный организационный комитет и Федерацию легкой атлетики Италии за приложенные ими усилия”, — отметил и.о. президента Европейской легкой атлетики Добромир Карамаринов.
Дополнение
Следующий чемпионат Европы U-18 запланирован на 4-7 июля 2022 года в Иерусалиме (Израиль).