Європа розчаровується в Україні, нам треба сподіватися тільки на себе – експерт

"Не тільки Путін купує політиків в Європі. Загальна ситуація змінюється. З зачарування Україною прийшло не просто розчарування Україною, а роздратування Україною. І якщо зараз подивитися західноєвропейські канали, то там не показують війни і Революції Гідності, про це забули, там показують корупцію, там показують декларації українських чиновників і про Україну говорять, як про прокляту країну", - розповів експерт.

На його переконання, ми маємо сподіватися тільки на власні сили, тому що "вічних друзів" немає.

"Може так статися, що ми втратимо союзників, тому що у світі немає "вічних" друзів, є лише вічні національні інтереси", - підкреслив Ю.Сиротюк.

Нагадаємо, 24 листопада у присутності Президента України Петра Порошенка, президента Європейської Ради Дональда Туска, президента Європейської Комісії Жана-Клода Юнкера у Брюсселі підписано низку двосторонніх документів про співпрацю між Україною та Євросоюзом.