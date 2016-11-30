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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европа разочаровывается в Украине, нам надо надеяться только на себя - эксперт

Киев • УНН

 • 11278 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Европе наступило разочарование Украины, Украина их уже просто раздражает. Об этом в эфире "5 канала" сказал директор центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк, передает УНН.

Европа разочаровывается в Украине, нам надо надеяться только на себя - эксперт

"Не только Путин покупает политиков в Европе. Общая ситуация меняется. С очарования Украиной пришло не просто разочарование Украиной, а раздражение Украиной. И если сейчас посмотреть западноевропейские каналы, то там не показывают войны и революции Достоинства, об этом забыли, там показывают коррупцию, там показывают декларации украинских чиновников и об Украине говорят, как о проклятой стране", - рассказал эксперт.

По его убеждению, мы должны надеяться только на собственные силы, потому что "вечных друзей" нет.

"Может так случиться, что мы потеряем союзников, так как в мире нет" вечных "друзей, есть только вечные национальные интересы", - подчеркнул Ю.Сиротюк.

Напомним, 24 ноября в присутствии Президента Украины Петра Порошенко, президента Европейского Совета Дональда Туска, президента Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера в Брюсселе подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом.

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