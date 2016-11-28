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Євромайдан SOS та адвокати родин Небесної сотні закликають активістів не блокувати проведення допиту В.Януковича

Київ • УНН

 • 7022 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Євромайдан SOS та Адвокатська дорадча група (адвокати родин Небесної сотні) закликають активістів не блокувати проведення допиту колишнього президента України Віктора Януковича, передає УНН з посиланням на Facebook організації.

Євромайдан SOS та адвокати родин Небесної сотні закликають активістів не блокувати проведення допиту В.Януковича

“Ми хочемо бачити В.Януковича безпосередньо в суді на лаві підсудних і допитувати в якості обвинуваченого. Але поки він у Росії. В Україні проти нього розслідується вісім кримінальних проваджень, які ще не передані до суду,” — йдеться в повідомленні.

Обвинувачення п’ятьом беркутівцям у вбивствах 48 людей 10 лютого 2014 року на вулиці Інститутській вже розглядаються Святошинським районним судом. У цьому процесі не може вже бути інших обвинувачених. Навіть якщо завтра президент-втікач з’явиться в Україні, у процесі проти п’ятьох беркутівців він не зможе бути обвинуваченим. Інакше доведеться розглядати справу спочатку. Тому допитати його саме в цьому процесі можна лише як свідка,” — зазначають в організації.

Так, ініціатива допитати В.Януковича з території Росії за допомогою конференц-зв’язку надходила від захисту беркутівців, а адвокати родин Небесної сотні наполягали на його виклику в суд і особистому допиті.

У повідомленні також стверджується, що адвокати родин Небесної сотні готові до цього допиту, проте “впевнені, що цей свідок не скаже правди”.

“Ми не боялися В.Януковича і в час масштабних репресій проти мирного протесту. Готові і до його брехливих свідчень,” — додали адвокати.

До того ж у спільноті вважають, що “українська сторона має зробити все, щоб забезпечити справедливий судовий розгляд. Зрив або незабезпечення проведення допиту, необхідність якого визначив український суд, з боку українських органів влади, — це і буде перешкоджання правосуддю. Це — ознака слабкості. А ми — сильні”.

Однак спільнота також зауважила, що їх насторожує дезінформація активістів про те що нібито беркутівців збиралися відпустити, тому що відомо, що суд ще минулого засідання продовжив термін тримання під вартою всім обвинуваченим на два місяці.

Як повідомляв УНН, 25 листопада Святошинський районний суд Києва вирішив перенести відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справі Майдану на 28 листопада.

Нагадаємо, 25 листопада до Святошинського районного суду, де очікувався відеодопит екс-президента України Віктора Януковича у справі Майдану, не були доставлені екс-беркутівці через блокування Лук’янівського СІЗО.

 

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