Евромайдан SOS и адвокаты семей Небесной сотни призывают активистов не блокировать допрос В.Януковича

"Мы хотим видеть В.Януковича непосредственно в суде на скамье подсудимых и допрашивать в качестве обвиняемого. Но пока он в России. В Украине против него расследуется восемь уголовных производств, которые еще не переданы в суд ", - говорится в сообщении.

"Обвинение пяти Беркуту в убийствах 48 человек 10 февраля 2014 на улице Институтской уже рассматривается Святошинским районным судом. В этом процессе не может уже быть других обвиняемых. Даже если завтра президент беглый появится в Украине в процессе против пятерых беркутовцев он не сможет стать обвиняемым. Иначе придется рассматривать дело сначала. Поэтому допросить его именно в этом процессе можно только в качестве свидетеля ", - отмечают в организации.

Так, инициатива допросить В.Януковича с территории России с помощью конференц-связи поступала от защиты беркутовцев, а адвокаты семей Небесной сотни настаивали на его вызова в суд и личном допросе.

В сообщении также утверждается, что адвокаты семей Небесной сотни готовы к этому допросу, однако "уверены, что этот свидетель не скажет правды".

"Мы не боялись В.Януковича и во время масштабных репрессий против мирного протеста. Готовы и к его ложных показаний ", - добавили адвокаты.

К тому же в сообществе считают, что "украинская сторона должна сделать все, чтобы обеспечить справедливое судебное разбирательство. Срыв или необеспечение проведения допроса, необходимость которого определил украинский суд, со стороны украинских властей, - это и будет препятствование правосудию. Это - признак слабости. А мы - сильные ".

Однако сообщество также отметилт, что их настораживает дезинформация активистов о том, что якобы беркутовцев собирались отпустить, так как известно, что суд еще на прошлом заседании продлил срок содержания под стражей всем обвиняемым на два месяца.

Как сообщал УНН, 25 ноября Святошинский районный суд Киева решил перенести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича в деле Майдана на 28 ноября.

Напомним, 25 ноября в Святошинский районный суд, где ожидался видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича в деле Майдана не были доставлены экс-беркутовцы из-за блокирования Лукьяновского СИЗО.