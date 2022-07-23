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Єврокомісія запустила чотири процедури проти Великої Британії

Єврокомісія запустила чотири процедури проти Великої Британії

Київ • УНН

 • 149539 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Європейська комісія запустила у п'ятницю чотири нові процедури проти Великої Британії за недотримання королівством важливих частин Протоколу щодо Ірландії/Північної Ірландії, підписаного в межах угоди про Brexit, пише УНН з посиланням на euronews.

Попри неодноразові заклики Європарламенту, 27 держав-членів ЄС та Єврокомісії, британська влада порушення не усунула.

Цитата

"Справа в тому, що у нас є міжнародна угода, підписана і ратифікована обома сторонами. Наразі в парламенті не повинен розглядатися жоден подібний законопроект. Було умовлено разом реалізувати цей протокол, і тому ми вважаємо, що той простий факт, що законопроект вноситься до парламенту, щоб в односторонньому порядку змінити положення дії протоколу, недоречний. У наявності порушення, що ми і представили сьогодні", - заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Деталі

Понад рік Єврокомісія утримувалася від запуску процедур порушення, щоб створити простір для пошуку спільних із Лондоном рішень. Але небажання Великої Британії брати участь у змістовних дискусіях та передача законопроекту про протокол на розгляд парламенту королівства змусили піти більш різкі кроки, відзначає телеканал.

Велика Британія має два місяці, щоб представити свої пояснення, після чого Єврокомісія має намір вжити подальших заходів.

Виконання положень протоколу є дуже важливим для Північної Ірландії: це дозволить їй продовжувати користуватися привілейованим доступом до Єдиного європейського ринку та необхідно для захисту здоров'я, безпеки та безпеки громадян ЄС, а також цілісності Єдиного ринку.

Рішення від 22 липня означає початок формальних процедур порушення, викладених у статті 12(4) Протоколу у поєднанні зі статтею 258 Договору про функціонування Європейського Союзу. У листах, відправлених до Великої Британії, міститься прохання до її влади вжити негайних заходів щодо виправлення становища для відновлення дотримання умов Протоколу.

Раніше

Уряд Великої Британії запропонував новий закон, який в односторонньому порядку змінить правила торгівлі Північної Ірландії після Brexit, незважаючи на заперечення деяких британських законодавців та офіційних осіб ЄС, які заявляють, що цей крок порушує міжнародне право.

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