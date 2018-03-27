Єврокомісія направила Facebook запит з приводу скандалу з навколо особистих даних користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Єврокомісія не задоволена вибаченнями, принесеними главою американської компанії Facebook Марком Цукербергом у зв'язку з несанкціонованим збором особистих даних користувачів однойменної соціальної мережі британською аналітичною фірмою Cambridge Analytica в інтересах передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Інформаційне агентство отримало у своє розпорядження лист, який єврокомісар з юстиції, споживчої політики і гендерної рівності Віра Юрова направила виконавчому директору Facebook Шеріл Сендберг. У ньому також міститься вимога гарантій того, що подібні випадки не повторяться в майбутньому.
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“Мені дуже шкода, що недавні офіційні коментарі Facebook, у тому числі генерального директора Марка Цукерберга, не пом’якшили мою стурбованість”, — привело в понеділок агентство Reuters витяги з послання. “Це особливо розчаровує, враховуючи наші зусилля, спрямовані на те, щоб вибудувати з вами і вашими колегами відносини, засновані на довірі. Тепер ця довіра ослабла”, — наголошується в листі.
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“Чи були порушені персоналні дані громадян ЄС під час недавнього скандалу?” — Запитала єврокомісар. Вона також попросила виконавчого директора Facebook висловити думку з приводу необхідності посилення правил роботи соцмереж. Юрова очікує відповіді Сендберга протягом двох тижнів.
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Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширенню негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті. Раніше газета The New York Times повідомила, що британській фірмі вдалося зібрати особисті дані більш ніж 50 млн користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли виданню колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси. Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.