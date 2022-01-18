ЄС зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Відсьогодні, 17 січня, Європейський Союз зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби, передає УНН.
“Продукція птахівництва складає вагому частку українських товарів, які експортуються до ЄС. Тому зняття обмежень Європейським Союзом має дуже важливе значення для наших експортерів. Прийняте рішення дозволяє відновити експорт продукції птахівництва з усієї території країни. Вітаю всіх з цією перемогою!”, — прокоментувала голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, нагадуючи, що вказані обмеження діяли з грудня 2020 року, у зв’язку з виявленням на території України випадків високопатогенного грипу птиці.
У Держпродспоживслужбі додали, що раніше ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці. Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби, натомість продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до ЄС.
“Завдяки проведеній роботі з ліквідації спалахів високопатогенного грипу птиці та вжиття заходів щодо запобігання поширенню хвороби, обмеження, що були встановлені, зняті у повному обсязі”, — повідомили контролери.
Також у відомстві нагадали, що впродовж останніх років система державного контролю за грипом птиці в Україні неодноразово оцінювалась інспекторами компетентних органів країн торгових партнерів, зокрема ЄС, США, Японії, Канади, Китаю.
“За результатами оцінювань запроваджена в Україні система державного контролю за грипом птиці визнавалась ефективною”, — йдеться у повідомленні.
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