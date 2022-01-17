ЄС зіткнувся із загрозою затяжної "твіндемії" через грип та COVID-19

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За даними ЄС, карантин, носіння масок та соціальне дистанціювання, які стали нормою в Європі під час пандемії COVID-19, минулої зими перемогли грип, тимчасово ліквідувавши вірус, який щороку вбиває близько 650 000 людей у ​​всьому світі.

Але тепер все змінилося, оскільки країни вживають менш суворих заходів для боротьби з COVID-19 через повсюдну вакцинацію.

З середини грудня віруси грипу циркулюють у Європі швидше, ніж очікувалося, повідомив цього місяця Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).

За даними ECDC та Всесвітньої організації охорони здоров'я, у грудні кількість випадків грипу в європейських відділеннях інтенсивної терапії неухильно зростала і досягла піку в 43 випадки в останній тиждень року.

Це значно нижче за допандемічний рівень: наприклад, щотижневі випадки грипу у відділеннях інтенсивної терапії досягли понад 400 на тому ж етапі у 2018 році.

Але це значно більше, ніж минулого року, коли, як свідчать дані, за весь грудень у відділенні інтенсивної терапії було зареєстровано лише один випадок грипу.

Повернення вірусу грипу може стати початком надзвичайно довгого сезону, який може затягтися до літа, повідомив Reuters головний експерт ECDC з грипу Пасі Пенттінен.

Він заявив, що скасування обмежувальних заходів навесні може продовжити циркуляцію грипу далеко за межі звичайного кінця європейського сезону у травні.

"Твіндемія" може чинити надмірний тиск на вже перевантажені системи охорони здоров'я, йдеться у звіті ECDC.

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Додамо

За даними, опублікованими минулого тижня міністерством охорони здоров'я Франції, три регіони країни, зокрема регіон Парижа, зіштовхнулися з епідемією грипу. Інші перебувають у передепідемічній фазі.

Цього сезону у Франції зареєстровано 72 серйозні випадки захворювання на грип, шестеро людей померли.