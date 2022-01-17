ЄС зіткнувся із загрозою затяжної "твіндемії" через грип та COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Цієї зими грип повернувся до Європи швидше, ніж очікувалося, після того, як минулого року майже зник, що викликає занепокоєння щодо тривалої "твіндемії" з COVID-19 на тлі деяких сумнівів щодо ефективності вакцин проти грипу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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За даними ЄС, карантин, носіння масок та соціальне дистанціювання, які стали нормою в Європі під час пандемії COVID-19, минулої зими перемогли грип, тимчасово ліквідувавши вірус, який щороку вбиває близько 650 000 людей у всьому світі.
Але тепер все змінилося, оскільки країни вживають менш суворих заходів для боротьби з COVID-19 через повсюдну вакцинацію.
З середини грудня віруси грипу циркулюють у Європі швидше, ніж очікувалося, повідомив цього місяця Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC).
За даними ECDC та Всесвітньої організації охорони здоров'я, у грудні кількість випадків грипу в європейських відділеннях інтенсивної терапії неухильно зростала і досягла піку в 43 випадки в останній тиждень року.
Це значно нижче за допандемічний рівень: наприклад, щотижневі випадки грипу у відділеннях інтенсивної терапії досягли понад 400 на тому ж етапі у 2018 році.
Але це значно більше, ніж минулого року, коли, як свідчать дані, за весь грудень у відділенні інтенсивної терапії було зареєстровано лише один випадок грипу.
Повернення вірусу грипу може стати початком надзвичайно довгого сезону, який може затягтися до літа, повідомив Reuters головний експерт ECDC з грипу Пасі Пенттінен.
Він заявив, що скасування обмежувальних заходів навесні може продовжити циркуляцію грипу далеко за межі звичайного кінця європейського сезону у травні.
"Твіндемія" може чинити надмірний тиск на вже перевантажені системи охорони здоров'я, йдеться у звіті ECDC.
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Додамо
За даними, опублікованими минулого тижня міністерством охорони здоров'я Франції, три регіони країни, зокрема регіон Парижа, зіштовхнулися з епідемією грипу. Інші перебувають у передепідемічній фазі.
Цього сезону у Франції зареєстровано 72 серйозні випадки захворювання на грип, шестеро людей померли.