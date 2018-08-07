ЄС ввів у дію закон про блокування на своїй території санкцій США щодо Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Євросоюз ввів у дію європейський блокуючий регламент, який оголошує недійсними на своїй території екстериторіальні санкції США щодо Ірану, забороняє європейським компаніям їх виконувати, а також забороняє виконання будь-яких рішень іноземних судів, прийнятих на підставі цих санкцій. Як повідомила в понеділок Єврокомісія, блокуючий регламент вводиться в дію автоматично о 6:00 7 серпня, передає УНН.
“7 серпня набуває чинності оновлений блокуючий регламент ЄС, який захистить європейські компанії, які ведуть бізнес із Іраном, від дії американських екстериторіальних санкцій”, — заявила в понеділок на брифінгу в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії Міна Андрєєва.
“Як тільки блокуючий статус вступить в силу о 06:00, він дасть можливість європейським організаціям у судовому порядку компенсувати збитки від виконання санкцій, від осіб, з вини яких це сталося. Він також оголошує юридично недійсними на території ЄС будь-які рішення іноземних судів на підтримку санкцій”, — додала Андрєєва.
Як пізніше пояснили експерти Єврокомісії, регламент також допускає отримання компенсацій європейськими компаніями, які можуть зазнати збитків у результаті дій США.
Відтепер європейським компаніям потрібно отримати спеціальний дозвіл Єврокомісії, яке буде видаватися для кожного окремого випадку і тільки у винятковому порядку, якщо компанія зможе підтвердити, що “невиконання санкцій може завдати серйозної шкоди інтересам європейських компаній або Євросоюзу в цілому”, пояснили експерти Єврокомісії на брифінгу в Брюсселі.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання в січні 2016 року Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерана. Відновлення санкцій пройде в два етапи.