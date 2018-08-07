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ЕС ввел в действие закон о блокировании на своей территории санкций США в отношении Ирана

ЕС ввел в действие закон о блокировании на своей территории санкций США в отношении Ирана

Киев  •  УНН

 • 8548 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает выполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций. Как сообщила в понедельник Еврокомиссия, блокирующий регламент вводится в действие автоматически в 6:00 7 августа, передает УНН.

“7 августа вступает в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций”, — заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

“Как только блокирующий статус вступит в силу в 06:00, он даст возможность европейским организациям в судебном порядке компенсировать убытки от выполнения санкций, от лиц, по вине которых это произошло. Он также объявляет юридически недействительными на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций”, — добавила Андреева.

Как позже объяснили эксперты Еврокомиссии, регламент также допускает получение компенсаций европейскими компаниями, которые могут понести убытки в результате действий США.

Отныне европейским компаниям нужно получить специальное разрешение Еврокомиссии, которое будет выдаваться для каждого отдельного случая и только в исключительном порядке, если компания сможет подтвердить, что “невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом”, пояснили эксперты Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в января 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Восстановление санкций пройдет в два этапа.

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