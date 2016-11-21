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ЄС виділив додаткові 54 млн євро на реформи в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Європейський Союз оголосив про переказ трьох траншів для підтримки реформ у сфері децентралізації, транспорту і технічної стандартизації в Україні, загальна сума яких становить 54 млн євро. Про це УНН повідомили в прес-службі представництва ЄС в Україні.

ЄС виділив додаткові 54 млн євро на реформи в Україні

Так, Європейський Союз переказав перший транш у розмірі 23 мільйонів євро на впровадження програми “Бюджетна підтримка регіональної політики України”. Загальні витрати на впровадження програми становлять 55 мільйонів євро. Програма передбачає додаткове фінансування реформ у сфері регіональної політики та децентралізації відповідно до стратегії регіонального розвитку України.

“Реформи з децентралізації та регіональної політики продемонстрували свої перші позитивні результати: правову структуру було оновлено; фінансовий стан і автономія органів місцевого самоврядування суттєво покращилися. З урахуванням досягнутих показників, що свідчать про прогрес у впровадженні реформ, Європейський Союз ухвалив рішення про переказ траншу до національного бюджету України в розмірі 23 мільйонів євро”, — зазначив голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі.

Також повідомляється, що ЄС переказав останній транш у розмірі 25,9 мільйона євро відповідно до програми підтримки у впровадженні стратегії у транспортному секторі України.

“Впровадження національної стратегії у транспортному секторі позитивно вплинуло на простих українців — ми маємо на увазі розширення обсягів прав пасажирів, безпеку дорожнього руху, краще сполучення між сусідніми країнами — а також на економіку України в цілому”, — заявив Х.Мінґареллі.

Третій останній транш було надано для розвитку сектору торгівлі: згідно із зобов’язанням щодо надання Україні допомоги у зміцненні економіки, ЄС переказав 5,14 мільйони євро до державного бюджету країни для сприяння торгівлі продукцією між двома партнерами.

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