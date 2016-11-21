ЕС выделил дополнительные 54 млн евро на реформы в Украине

Так, Европейский Союз передал первый транш в размере 23 миллионов евро на внедрение программы "Бюджетная поддержка региональной политики Украины". Общие затраты на внедрение программы составляют 55 млн евро. Программа предусматривает дополнительное финансирование реформ в сфере региональной политики и децентрализации в соответствии со стратегией регионального развития Украины.

"Реформы по децентрализации и региональной политики продемонстрировали свои первые положительные результаты: правовой структуре было обновлено; финансовое положение и автономия органов местного самоуправления существенно улучшились. С учетом достигнутых показателей, свидетельствующих о прогрессе во внедрении реформ, Европейский Союз принял решение о переводе транша в национальный бюджет Украины в размере 23 миллионов евро", - отметил глава Представительства ЕС в Украине Хюґ Мингарелли.

Также сообщается, что ЕС перевел последний транш в размере 25,9 миллиона евро в соответствии с программой поддержки во внедрении стратегии в транспортном секторе Украины.

"Внедрение национальной в транспортном секторе положительно повлияло на простых украинцев - мы имеем в виду расширение объемов прав пассажиров, безопасность дорожного движения, лучшее сочетание между соседними странами - а также на экономику Украины в целом", - заявил Х.Мингарелли.

Третий последний транш был предоставлен для развития сектора торговли: по обязательствам по предоставлению Украине помощи в укреплении экономики, ЕС передал 5,14 миллиона евро в государственный бюджет страны для содействия торговле продукцией между двумя партнерами.