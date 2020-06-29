ЄС уточнив список країн, для яких відкриє кордони з 1 липня: України серед них немає
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Європейський Союз все ще не дійшов згоди щодо переліку "безпечних країн", громадяни яких зможуть відвідати Європу в липні. Про це з посиланням на європейських дипломатів повідомляє Euractiv, передає УНН.
Так, після кількох днів переговорів дипломати ЄС у п’ятницю погодилися запропонувати перелік з 14 країн своїм національним урядам.
Хорватія, яка в даний головує в ЄС, просила країни висловити свої пропозиції до суботи, сподіваючись, що це питання може бути винесено на голосування серед 27 країн-членів.
"Досі тривають консультації, які триватимуть до понеділка… Немає бачення, куди це піде, але президентство все ще сподівається винести це питання на голосування в понеділок", - повідомило агентству AFP джерело ЄС.
Запропонований "безпечний" список містить всього чотирнадцять країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс та Уругвай.
Мандрівники з Китаю матимуть можливість в'їхати, але за умови, що Пекін дозволить те саме для європейців.
Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що Україна потрапила до попереднього списку з 54 країн, громадянам яких планують дозволити в’їзд до Європейського Союзу з 1 липня.