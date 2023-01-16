ЄС та Велика Британія проводять нові переговори щодо протоколу Північної Ірландії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. ЄС та Велика Британія у понеділок провели нові переговори щодо протоколу Північної Ірландії після того, як вони востаннє зустрічалися 9 січня. Про це інформує ВВС, передає УНН.
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«Обидві сторони обговорили низку існуючих проблем за останні два роки та необхідність спільного пошуку рішень для всебічного вирішення реальних проблем усіх спільнот у Північній Ірландії та захисту як місця Північної Ірландії на внутрішньому ринку Великої Британії, так і цілісності єдиного ринку ЄС», - йдеться у спільній заяві сторін.
Деталі
Переговори пройшли після зустрічі міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі та віце-президента Єврокомісії Мароша Шефковича. Секретар Північної Ірландії Кріс Хітон-Харріс також приєднався до них у режимі відеоконференції.
У ході переговорів вони домовилися продовжити роботу «в конструктивному дусі співпраці» для пошуку можливих рішень, а також ретельно враховувати законні інтереси один одного.
Протокол Північної Ірландії
Протокол Північної Ірландії вимагає перевірки на кордоні будь-яких продуктів тваринного та рослинного походження, включаючи заморожене м'ясо та перероблені м'ясні продукти, перед їх транспортуванням до Північної Ірландії, що відповідає правилам та положенням ЄС.
Протокол створює де-факто торговий кордон в Ірландському морі між Північною Ірландією та рештою Великої Британії.
Велика Британія вийшла з блоку ЄС 31 січня 2020 року в результаті референдуму 2016 року, який поклав край більш ніж 40-річному членству країни в європейському клубі.
Підписана сторонами угода включала Північноірландський протокол, який практично уникав жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландською Республікою.
Протокол є предметом суперечностей між сторонами.