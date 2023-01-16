ЕС и Великобритания проводят новые переговоры по протоколу Северной Ирландии

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«Обе стороны обсудили ряд существующих проблем за последние два года и необходимость совместного поиска решений для всестороннего решения реальных проблем всех сообществ в Северной Ирландии и защиты как места Северной Ирландии на внутреннем рынке Великобритании, так и целостности единого рынка ЕС», - говорится в совместном заявлении сторон.

Детали

Переговоры прошли после встречи министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефковича. Секретарь Северной Ирландии Крис Хитон-Харрис также присоединился к ним в режиме видеоконференции.

В ходе переговоров они договорились продолжить работу «в конструктивном духе сотрудничества» для поиска возможных решений, а также тщательно учитывать законные интересы друг друга.

Протокол Северной Ирландии

Протокол Северной Ирландии требует проверки на границе любых продуктов животного и растительного происхождения, включая замороженное мясо и переработанные мясные продукты, перед их транспортировкой в Северную Ирландию, соответствующую правилам и положениям ЕС.

Протокол создает де-факто торговую границу в Ирландском море между Северной Ирландией и остальной Великобританией.

Великобритания вышла из блока ЕС 31 января 2020 года в результате референдума 2016 года, который положил конец более чем 40-летнему членству страны в европейском клубе.

Подписанное сторонами соглашение включало Североирландский протокол, практически избегавший жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Протокол является предметом противоречий между сторонами.