ЄС сьогодні повинен опублікувати список країн, яким відкриє кордони з 1 липня

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КИЇВ. 30 червня. УНН. У вівторок Європейський Союз повинен опублікувати список країн, громадянам яких буде дозволено в'їзд в 31 європейську країну, передає УНН з посиланням на AP.

Так, представники ЄС в Брюсселі почали письмову процедуру, згідно з якою список повинен був бути затверджений у вівторок вранці, якщо країни-члени блоку не виступлять проти. Передбачається, що в списку буде 15 країн з показниками вірусної інфекції, порівнянними з показниками в ЄС.

Рівень захворюваності в Бразилії, Росії та Індії, а також у США високий, і вони навряд чи будуть в списку, прогнозує агентство.

Країнам також доведеться скасувати будь-які заборони, які вони можуть мати для європейських мандрівників. Список “зелених” країн повинен оновлюватися кожні 14 днів, при цьому нові країни додаються або видаляються з нього залежно від того, чи утримують вони рівень захворюваності під контролем.

Як повідомляв УНН, станом на 29 червня Європейський Союз все ще не дійшов згоди щодо переліку “безпечних країн”, громадяни яких зможуть відвідати Європу в липні.

Запропонований “безпечний” список містить лише чотирнадцять країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай.

Мандрівники з Китаю зможуть в’їхати, але за умови, що Пекін дозволить те ж саме для європейців.

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