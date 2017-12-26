ЄС прагне обмежити поставки пальмової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Європейський Союз прагне обмежити поставки пальмової олії та продуктів її переробки, передає УНН з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.
Так, наприкінці листопада депутати Європарламенту проголосували за виключення з переліку у Директиві ЄС про поновлювальні джерела енергії біопалива, яке виробляється з малайзійської пальмової олії.
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Зазначається, що у випадку набрання чинності цим рішенням, торговельні відносини між ЄС та Малайзією значно ускладняться.
Малайзія, у свою чергу, вважає, що обмеження поставок пальмової олії та продуктів її переробки є прямим порушенням зобов’язань ЄС перед СОТ, що призведе до суттєвого падіння економіки країни.
Повідомляється, що скорочення попиту з боку ЄС стане одним із важелів тиску на ціну пальмової олії.
Натомість, Україна нарощує імпорт пальмової олії другий рік поспіль. Рівень фальсифікації вітчизняного молочного ринку, тим часом, уже перевищує 50%.
Народний депутат Сергій Тригубенко з цього приводу заявив, що пальмова олія використовується для фальсифікації продуктів харчування на сьогодні практично безконтрольно. За його словами, "пальму" активно додають не лише в молочні продукти, але й в дитяче харчування, кондитерські вироби і навіть морозиво".
"Вважаю, що до питання (щодо обмеження застосування пальмової олії у харчовій промисловості) саме час повернутися: зібрати профільний комітет, прибрати з документу (законопроект №3871 - ред.) популізм, попрацювати з експертами харчової галузі і все-таки внести в зал проект, здатний захистити українського споживача від надмірного вживання пальмової олії", - заявив він.