ЄС потрібно взяти паузу в євроїнтеграції - президент ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент Німеччини Йоахім Гаук заявив про те, що євроінтеграція рухалася надто швидкими темпами, в зв’язку з чим Європейському союзу необхідно зробити паузу і задуматися про подальші шляхи розвитку на нових принципів, передає УНН з посиланням на Die Welt.
Так, за його словами, шлях до великого об’єднання влади ЄС був занадто швидким, в результаті чого не всі громадяни змогли або хотіли слідувати за ним.
“Нам потрібно взяти паузу і задуматися про те, які цілі стоять перед нами і в якому темпі ми будемо рухатися далі,” — підкреслив Й.Гаук.
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Крім того, на думку президента ФРН, основним завданням ЄС в даний час є зміцнення союзу. Й.Гаук вважає, що керівництво ЄС має переконати населення Євросоюзу в тому, що єдина Європа твердо стоїть на цінностях свободи, демократії, миру і верховенства права.
Як повідомляв УНН, канцер ФРН Ангела Меркель розраховує на те, що близько 100 тис. мігрантів, які не отримали право на перебування в Німеччині, покинуть країну до кінця поточного року.