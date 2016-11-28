ЄС потрібно взяти паузу в євроїнтеграції - президент ФРН

Так, за його словами, шлях до великого об’єднання влади ЄС був занадто швидким, в результаті чого не всі громадяни змогли або хотіли слідувати за ним.

“Нам потрібно взяти паузу і задуматися про те, які цілі стоять перед нами і в якому темпі ми будемо рухатися далі,” — підкреслив Й.Гаук.

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Крім того, на думку президента ФРН, основним завданням ЄС в даний час є зміцнення союзу. Й.Гаук вважає, що керівництво ЄС має переконати населення Євросоюзу в тому, що єдина Європа твердо стоїть на цінностях свободи, демократії, миру і верховенства права.

Як повідомляв УНН, канцер ФРН Ангела Меркель розраховує на те, що близько 100 тис. мігрантів, які не отримали право на перебування в Німеччині, покинуть країну до кінця поточного року.