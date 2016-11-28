ЕС нужно взять паузу в евроинтеграции - президент ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Германии Йоахим Гаук заявил о том, что евроинтеграция двигалась слишком быстрыми темпами, в связи с чем Европейскому союзу необходимо сделать паузу и задуматься о дальнейших путях развития на новых принципах, передает УНН со ссылкой на Die Welt.
Так, по его словам, путь к большому объединению власти ЕС был слишком быстрым, в результате чего не все граждане смогли или хотели следовать за ним.
"Нам нужно взять паузу и задуматься о том, какие цели стоят перед нами и в каком темпе мы будем двигаться дальше", - подчеркнул Й.Гаук.
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Кроме того, по мнению президента ФРГ, основной задачей ЕС в настоящее время является укрепление союза. Й.Гаук считает, что руководство ЕС должно убедить население Евросоюза в том, что единая Европа твердо стоит на ценностях свободы, демократии, мира и верховенства права.
Как сообщал УНН, канцер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает на то, что около 100 тыс. мигрантов, которые не получили право на пребывание в Германии, покинут страну до конца текущего года.