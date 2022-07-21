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ЄС погодив сьомий пакет санкцій проти рф: фон дер Ляєн привітала рішення

ЄС погодив сьомий пакет санкцій проти рф: фон дер Ляєн привітала рішення

Київ • УНН

 • 133994 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Європейський Союз погодився на посилення санкцій проти рф. Про це офіційно повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, привітавши рішення, пише УНН.

Цитата

"Держави-члени погодилися на наші посилені та продовжені санкції ЄС проти кремля. Я вітаю це. Це посилає сильний сигнал москві: ми підтримуватимемо високий тиск стільки, скільки буде потрібно", - зазначила голова Єврокомісії у Twitter.

Доповнення

Посли країн-членів Європейського Союзу 20 липня схвалили сьомий пакет санкцій ЄС проти росії, куди включена і заборона на імпорт золота з рф. Офіційна публікація очікується 21 липня.

15 липня Європейська комісія представила нову пропозицію для посилення санкційного тиску на росію, де запропонувала посилити ефективність уже введених санкцій та ввести ембарго на золото з рф.

Перед цим, у відповідь на вторгнення рф в Україну 24 лютого, ЄС ввів шість пакетів санкцій, які включають заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафти.

Шостий пакет був найбільш трудомістким, коли після довгих суперечок ЄС запровадив, серед іншого, часткове ембарго на російську сиру нафту, що імпортується морем, до кінця року, хоча й за винятком Угорщини, Словаччини та Чехії, яким довзолили одержувати нафту, що транспортується трубопроводом, і виключив із системи SWIFT один з останніх великих російських банків.

Однак в останній момент Угорщина зажадала, щоб посли ЄС, які зібралися для остаточного доопрацювання юридичного тексту пакету санкцій ЄС, виключили главу російської православної церкви патріарха кіріла зі списку підсанкційних осіб, що залишило неприємний осад у багатьох.

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