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ЄС підрахував збитки від COVID-19: найгірші прогнози справджуються

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Коронавірус і карантин занурили європейську економіку - другу за розміром у світі після американської - у найглибшу кризу за всю її післявоєнну історію. Найгірші очікування справджуються: Євросоюз біднішає швидше, ніж решта світу. Про це пише ВВС Україна, передає УНН.

ЄС підрахував збитки від COVID-19: найгірші прогнози справджуються

"ЄС більше за інших на Заході постраждав від коронавірусу і запровадив найжорсткіший карантин. Тепер він збирає плоди епідемії. Згідно з останніми даними Євростату, економіка ЄС скоротилася на 3,5% за перші три місяці 2020 року", - пише видання.

Як вказано, такими темпами вона впаде на 13% за рік, і Європа недорахується майже 2 трлн євро. І це при тому, що ще приблизно стільки ж їй доведеться витратити на боротьбу з вірусом і кризою.

Загальний карантин скував ЄС лише у березні, і головний удар по кишені громадян і бізнесу припаде на поточний другий квартал. Якщо вірус не відступить у другій половині року, і економіка не почне відновлюватися, загальний збиток буде ще більш істотним, йдеться у статті.

Європейський центробанк допускає, що падіння ВВП за підсумками року досягне 12% в країнах обігу євро. До Єврозони входять 19 з 27 країн Євросоюзу, і на них припадає 85% економіки ЄС, або 12 трлн з 14 трлн євро загального ВВП.

"Швидкість і глибина падіння економіки безпрецедентні для мирного часу. Масштаб спаду буде повністю залежати від того, скільки триватиме карантин і наскільки успішними виявляться заходи підтримки людей і бізнесу", - сказала голова центробанку Крістін Лагард. 

До США - провідної економіки світу - коронавірус прийшов пізніше і нашкодив їй поки не так сильно. Американський ВВП скоротився на 1,2% у квартальному обчисленні в порівнянні з падінням на 3,5% в ЄС. Якщо екстраполювати на весь рік, як заведено у статистиків в США, річні темпи падіння європейської економіки у першому кварталі перевищили 13%, тоді як Америка обмежилася скромними 4,8%.

За підсумками року Європа ще більше відстане від конкурентів. За оцінками Міжнародного валютного фонду, обвал в Євросоюзі (мінус 7%) буде більш істотним, ніж в США (-6%) і Японії (-5%), а конкурент ЄС в боротьбі за звання другої найбільшої економіки світу - Китай і зовсім уникне падіння (+1,2%).

Нагадаємо, НБУ на тлі пандемії прогнозує скорочення ВВП України у другому кварталі на 11%, за підсумками року - на 5%.

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