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ЄС мобілізує пожежників для боротьби із пожежами в районі Амазонки

ЄС мобілізує пожежників для боротьби із пожежами в районі Амазонки

Київ • УНН

 • 8644 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У відповідь на запит Болівії щодо допомоги у боротьбі з лісовими пожежами, який надійшов минулого тижня, Єврокомісія у середу оголосила про активацію Механізму ЄС із цивільного захисту. Відповідне повідомлення розміщено на веб-сторінці Єврокомісії, інформує УНН.

"Франція мобілізувала команду з 40 пожежників, яким допомагатимуть 6 експертів цивільного захисту. Франція також запропонувала чотири безпілотні апарати та персонал для їх обслуговування. Команда цивільного захисту Євросоюзу, яка складається з семи французьких, іспанських та данських експертів, також відправиться до Болівії у супроводі офіцера зв'язку від Надзвичайного координаційного центру ЄС. Всі команди будуть задіяні протягом наступних днів", - йдеться у повідомленні.

"Природні катаклізми не знають меж і кордонів, а кліматичні зміни посилюють ризик їх виникнення та погіршують наслідки. ЄС виявляє солідарність з Болівією та всіма країнами району Амазонки, які уражені руйнівними пожежами", - зазначив з цього приводу єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Христос Стиліанідіс.

ЄС задіяв також супутникову систему "Коперник", за допомогою якої складає карти районів, охоплених лісовими пожежами. ЄС висловив готовність надати додаткову допомогу Болівії та іншим країнам регіону Амазонки, які потерпають від стихійного лиха.

Нагадаємо, Трамп не погоджувався з виділенням G7 20 млн євро на гасіння пожеж в Амазонії.

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