ЕС мобилизует пожарных для борьбы с пожарами в районе Амазонки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В ответ на запрос Боливии о помощи в борьбе с лесными пожарами, который поступил на прошлой неделе, Еврокомиссия в среду объявила об активации Механизма ЕС по гражданской защите. Соответствующее сообщение размещено на веб-странице Еврокомиссии, передает УНН.
"Франция мобилизовала команду из 40 пожарных, которым будут помогать 6 экспертов защиты. Франция также предложила четыре беспилотные аппараты и персонал для их обслуживания. Команда гражданской защиты Евросоюза, состоящая из семи французских, испанских и датских экспертов, также отправится в Боливии в сопровождении офицера связи от Чрезвычайного координационного центра ЕС. Все команды будут задействованы в течение следующих дней", - говорится в сообщении.
"Природные катаклизмы не знают границ и границ, а климатические изменения повышают риск их возникновения и ухудшают последствия. ЕС проявляет солидарность с Боливией и всеми странами района Амазонки, которые поражены разрушительными пожарами", - отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисному менеджменту Христос Стилианидис.
ЕС задействовал также спутниковую систему "Коперник", с помощью которой составляет карты районов, охваченных лесными пожарами. ЕС выразил готовность оказать дополнительную помощь Боливии и другим странам региона Амазонки, страдающих от стихийного бедствия.
Напомним, Трамп не соглашался с выделением G7 20 млн евро на тушение пожаров в Амазонии.