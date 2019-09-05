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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110176 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121437 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113000 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119051 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124618 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150505 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150193 просмотра

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ЕС мобилизует пожарных для борьбы с пожарами в районе Амазонки

ЕС мобилизует пожарных для борьбы с пожарами в районе Амазонки

Киев  •  УНН

 • 8643 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В ответ на запрос Боливии о помощи в борьбе с лесными пожарами, который поступил на прошлой неделе, Еврокомиссия в среду объявила об активации Механизма ЕС по гражданской защите. Соответствующее сообщение размещено на веб-странице Еврокомиссии, передает УНН.

"Франция мобилизовала команду из 40 пожарных, которым будут помогать 6 экспертов защиты. Франция также предложила четыре беспилотные аппараты и персонал для их обслуживания. Команда гражданской защиты Евросоюза, состоящая из семи французских, испанских и датских экспертов, также отправится в Боливии в сопровождении офицера связи от Чрезвычайного координационного центра ЕС. Все команды будут задействованы в течение следующих дней", - говорится в сообщении.

"Природные катаклизмы не знают границ и границ, а климатические изменения повышают риск их возникновения и ухудшают последствия. ЕС проявляет солидарность с Боливией и всеми странами района Амазонки, которые поражены разрушительными пожарами", - отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисному менеджменту Христос Стилианидис.

ЕС задействовал также спутниковую систему "Коперник", с помощью которой составляет карты районов, охваченных лесными пожарами. ЕС выразил готовность оказать дополнительную помощь Боливии и другим странам региона Амазонки, страдающих от стихийного бедствия.

Напомним, Трамп не соглашался с выделением G7 20 млн евро на тушение пожаров в Амазонии.

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