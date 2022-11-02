Єрмак розповів про переговори щодо ЗРК, бо "дехто сподівається завезти з Ірану ракети"

Цитата

"Зараз ми активно ведемо діалог щодо постачання сучасних ЗРК, над цим працюємо щодня. Ми отримаємо їх, бо дехто сподівається завезти з Ірану ракети, щоб продовжити терор нашої країни", - написав Єрмак.

Деталі

Керівник ОП наголосив, що бажання ворога отримати іранські ракети лише підтверджує роботу санкцій. "ВПК рф не здатен створювати двигуни, вони шукають чіпи у пральних машинках. Військова машина росії стає залежною від підсанкційного Ірану та залишків радянських танків, які їм допомагає ремонтувати один сусід", - вказав Єрмак.

При цьому він вказав на те, що 12 з 13 іранських дронів-камікадзе українські воїни збили за ніч. "росія робила ставку на раптовість застосування і дороговизну знищення для нас цих "бляшанок" засобами ППО. Але дуже швидко були знайдені рецепти, основним інгредієнтом яких є стрілецька зброя", - зауважив керівник ОП.

"Поки ми робимо можливе і неможливе для пришвидшення поставок нам сучасних озброєнь, Президент пропонує створити "енергетичний Рамштайн". Ми збережемо енергетику попри мрії ворога знищити нас. Ми переможемо росію", - наголосив посадовець.

Доповнення

росія приблизно з середини вересня проводить атаки в Україні за допомогою дронів-камікадзе, які, за словами українських військових, є безпілотниками "Shahed-136" іранського виробництва, що російські окупанти маркують як "Герань-2". З вересня українські захисники збили понад 300 ворожих дронів іранського виробництва "Shahed-136". Також збивали і багатоцільові ударні безпілотники іранського виробництва "Mohajer-6".

Повідомлялося, що іранські військові прибули в Крим і навчають росіян користуватися дронами-камікадзе "Shahed-136". Також були повідомлення, що в білорусі була помічена група іранських інструкторів, які навчають російських військових та координують запуски іранських дронів-камікадзе.

ГУР МОУ повідомляло, що влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги зс рф у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – Arash-2 та іранських ракет класу "земля-земля", і що їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.