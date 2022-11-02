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Єрмак розповів про переговори щодо ЗРК, бо "дехто сподівається завезти з Ірану ракети"

Єрмак розповів про переговори щодо ЗРК, бо "дехто сподівається завезти з Ірану ракети"

Київ • УНН

 • 297739 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram заявив про переговори щодо сучасних ЗРК на тлі повідомлень про можливе постачання ворогу іранських ракет, пише УНН.

Цитата

"Зараз ми активно ведемо діалог щодо постачання сучасних ЗРК, над цим працюємо щодня. Ми отримаємо їх, бо дехто сподівається завезти з Ірану ракети, щоб продовжити терор нашої країни", - написав Єрмак.

Деталі

Керівник ОП наголосив, що бажання ворога отримати іранські ракети лише підтверджує роботу санкцій. "ВПК рф не здатен створювати двигуни, вони шукають чіпи у пральних машинках. Військова машина росії стає залежною від підсанкційного Ірану та залишків радянських танків, які їм допомагає ремонтувати один сусід", - вказав Єрмак.

При цьому він вказав на те, що 12 з 13 іранських дронів-камікадзе українські воїни збили за ніч. "росія робила ставку на раптовість застосування і дороговизну знищення для нас цих "бляшанок" засобами ППО. Але дуже швидко були знайдені рецепти, основним інгредієнтом яких є стрілецька зброя", - зауважив керівник ОП.

"Поки ми робимо можливе і неможливе для пришвидшення поставок нам сучасних озброєнь, Президент пропонує створити "енергетичний Рамштайн". Ми збережемо енергетику попри мрії ворога знищити нас. Ми переможемо росію", - наголосив посадовець.

Доповнення 

росія приблизно з середини вересня проводить атаки в Україні за допомогою дронів-камікадзе, які, за словами українських військових, є безпілотниками "Shahed-136" іранського виробництва, що російські окупанти маркують як "Герань-2". З вересня українські захисники збили понад 300 ворожих дронів іранського виробництва "Shahed-136". Також збивали і багатоцільові ударні безпілотники іранського виробництва "Mohajer-6".

Повідомлялося, що іранські військові прибули в Крим і навчають росіян користуватися дронами-камікадзе "Shahed-136". Також були повідомлення, що в білорусі була помічена група іранських інструкторів, які навчають російських військових та координують запуски іранських дронів-камікадзе.

ГУР МОУ повідомляло, що влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги зс рф у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – Arash-2 та іранських ракет класу "земля-земля", і що їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.

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