Єлизавета II відмовилася підписувати заяву Букінгемського палацу щодо скандального інтерв'ю Маркл та Гаррі

Деталі

За її даними, королева Великої Британії Єлизавета II відмовилася “підписати заздалегідь підготовлену заяву”, яка, як сподівалися офіційні особи, знизить напруженість. У тексті підкреслювалася любов сім’ї і турбота про герцога і герцогиню Сассекських. Її Величності, зазначає видання, “необхідно більше часу, щоб обміркувати свою відповідь”.

Ситуація, що склалася, за оцінкою британських оглядачів, завдає удару по репутації королівської сім’ї як всередині країни, так і за кордоном.

Контекст

У недільному інтерв’ю Гаррі і Маркл, показаному американським телеканалом CBS, дружина принца згадала про те, що родичі її чоловіка були стурбовані кольором шкіри її майбутньої дитини. За словами герцогині, мати якої афроамериканка, її синові “не хотіли давати титул і охорону” в зв’язку з “стурбованістю і розмовами про те, наскільки темною може бути шкіра” дитини, коли він народиться. Колишня американська акторка також розповіла про те, що під час першої вагітності її переслідували думки про самогубство, причиною яких був тиск з боку деяких представників королівської сім’ї і ЗМІ, вона також назвала себе жертвою “справжньої наклепницької кампанії”.

The Times поінформувала на минулому тижні про те, що до розриву герцога і герцогині Сассекських з королівською родиною у Меган Маркл виникали конфлікти з підлеглими. Її колишні помічники звинуватили її в знущаннях і необґрунтованих претензіях. У Букінгемському палаці пообіцяли провести розслідування у зв’язку з звинуваченнями, які прозвучали, а представники герцога і герцогині рішуче відхилили, назвавши помилковими і зв’язавши момент появи публікацій зі швидким виходом інтерв’ю.

Майже половина британців вважає, що принц Гаррі і його дружина Меган Маркл повелися неналежно, давши скандальне інтерв’ю Опрі Вінфрі. Про це свідчать поширені в понеділок дані дослідження, проведеного соціологічною компанією YouGov.

Серед 2,1 тис. респондентів 47% вважають, що подібне інтерв’ю було недоречним, протилежної думки дотримується лише 21% опитаних. Ще 31% учасників дослідження не змогли визначитися з відповіддю.

29% опитаних заявили, що сильно (12%) або помітно (17%) симпатизують Гаррі і Меган, ознайомившись з інтерв’ю. 56% сказали, що не відчувають до подружжя особливої або взагалі будь-якої симпатії. При цьому 39% опитаних зізналися, що в тій чи іншій мірі співпереживають британській королівській сім’ї через розрив між Гаррі і його рідними. 45% не симпатизує монаршій родині в зв’язку зі сформованою ситуацією.