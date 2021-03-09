Елизавета II отказалась подписывать заявление Букингемского дворца относительно скандального интервью Маркл и Гарри

Детали

По ее данным, королева Великобритании Елизавета II отказалась “подписать заранее подготовленное заявление”, которое, как надеялись официальные лица, снизит напряженность. В тексте подчеркивалась любовь семьи и забота о герцоге и герцогине Сассекских. Ее Величеству, отмечает издание, “необходимо больше времени, чтобы обдумать свой ответ”.

Сложившаяся ситуация, по оценке британских обозревателей, наносит удар по репутации королевской семьи как внутри страны, так и за рубежом.

Контекст

В воскресном интервью Гарри и Маркл, показанном американским телеканалом CBS, супруга принца упомянула о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. По словам герцогини, мать которой афроамериканка, ее сыну “не хотели давать титул и охрану” в связи с “обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа” ребенка, когда он родится. Бывшая американская актриса также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой “настоящей клеветнической кампании”.

The Times проинформировала на минувшей неделе о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.

Почти половина британцев считает, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл повели себя неподобающе, дав скандальное интервью Опре Уинфри. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные исследования, проведенного социологической компанией YouGov.

Среди 2,1 тыс. респондентов 47% считают, что подобное интервью было неуместным, противоположного мнения придерживается лишь 21% опрошенных. Еще 31% участников исследования не смогли определиться с ответом.

29% опрошенных заявили, что сильно (12%) или заметно (17%) симпатизируют Гарри и Меган, ознакомившись с интервью. 56% сказали, что не чувствуют к супругам особой или вообще какой-либо симпатии. При этом 39% опрошенных признались, что в той или иной степени сопереживают британской королевской семье из-за разрыва между Гарри и его родными. 45% не симпатизирует монаршей фамилии в связи со сложившейся ситуацией.