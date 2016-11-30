Єлизавета II стане вшосте стане прабабусею

Внучка Її Величності Зара Філліпс чекає на другу дитину. У неї з чоловіком Марком Тіндаллом вже є дворічна дочка Міа. Другий малюк повинен з’явитися на світ наприкінці весни 2017 року.

Зара Філліпс — донька принцеси Анни, срібний призер Олімпійських ігор — 2012 у Лондоні. У 2014 році вона назвала себе “мамою на повну ставку”, яка обходиться без допомоги няні.