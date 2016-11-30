Елизавета II в шестой раз станет прабабушкой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Британская королева Елизавета II станет прабабушкой в шестой раз, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Внучка Ее Величества Зара Филлипс ожидает второго ребенка. У нее с мужем Марком Тиндалла уже есть двухлетняя дочь Миа. Второй малыш должен появиться на свет в конце весны 2017 года.
Зара Филлипс - дочь принцессы Анны, серебряный призер Олимпийских игр - 2012 в Лондоне. В 2014 году она назвала себя "мамой на полную ставку", которая обходится без помощи няни.