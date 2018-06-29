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Єгипет закрив на 3 дні КПП на кордоні з Газою

Єгипет закрив на 3 дні КПП на кордоні з Газою

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Єгипет закрив на три дні КПП “Рафах” на кордоні з сектором Газа. Про це з посиланням на прес-службу палестинської сторони КПП передає Анадолу, повідомляє УНН.

Єгипетська влада 29 червня ухвалили рішення закрити КПП на три дні, йдеться в повідомленні. КПП закритий для переходу в обох напрямках.

Після початку ізраїльської блокади сектора Газа КПП “Рефах” став для палестинської сторони єдиним зв’язком із зовнішнім світом.

На кордоні сектора Газа розташовано сім КПП, шість з яких контролює Ізраїль.

Як повідомляв УНН, ізраїльський літак і танк вдарили по транспортному засобу, що належить угрупованню “ХАМАС”, у той час, як із сектора Газа запустили ракети на територію Ізраїлю.

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