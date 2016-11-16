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ЄБРР сподівається на побальше забезпечення інституційної незалежності НБУ

ЄБРР сподівається на побальше забезпечення інституційної незалежності НБУ

Київ • УНН

 • 8067 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Європейському банку реконструкції та розвитку сподівається на подальше забезпечення інституційної незалежності Національного банку України, що гарантуватиме виконання мандату центробанку і в майбутньому. Про це заявив управляючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж під час зустрічі з головою Нацбанку Валерією Гонтаревою за участю директора представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунера, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

Учасники зустрічі обговорили поточний стан реформування банківського сектору, а особливо подальше удосконалення корпоративного управління в банках. Цей напрямок реформи передбачений Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року.

Крім того, представники ЄБРР запевнили голову НБУ у своїй підтримці та схваленні реформ.

"ЄБРР всебічно підтримує реформування фінансового сектору в Україні, одним із головних драйверів якого є саме центральний банк. У жодній країні світу ще не були реалізовані настільки швидкі, одночасні та комплексні заходи з очищення банківського сектору, відновлення макрофінансової стабільності та запровадження нової монетарної політики з таргетування інфляції. Національному банку це успішно вдається реалізовувати. Ми сподіваємося на подальше забезпечення інституційної незалежності центрального банку, що гарантуватиме виконання мандату НБУ і в майбутньому", - сказав Ф.Маліж.

За словами Ш.Аджунера, Європейський банк реконструкції та розвитку і надалі буде підтримувати діяльність Національного банку у реформуванні фінансового сектору України.

Голова НБУ Валерія Гонтарева подякувала представникам ЄБРР, акцентувавши увагу на намірі центрального банку в майбутньому зберігати тісну взаємодію з міжнародними фінансовими організаціями.

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