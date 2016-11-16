ЄБРР сподівається на побальше забезпечення інституційної незалежності НБУ

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Європейському банку реконструкції та розвитку сподівається на подальше забезпечення інституційної незалежності Національного банку України, що гарантуватиме виконання мандату центробанку і в майбутньому. Про це заявив управляючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж під час зустрічі з головою Нацбанку Валерією Гонтаревою за участю директора представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунера, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.