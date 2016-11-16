ЕБРР надеется на дальнейшее обеспечение институциональной независимости НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Европейском банке реконструкции и развития надеются на дальнейшее обеспечение институциональной независимости Национального банка Украины, что гарантирует выполнение мандата центробанка и в будущем. Об этом заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж во время встречи с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой с участием директора представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Участники встречи обсудили текущее состояние реформирования банковского сектора, а особенно дальнейшее совершенствование корпоративного управления в банках. Это направление реформы предусмотрено Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года.
Кроме того, представители ЕБРР заверили главу НБУ в своей поддержке и одобрении реформ.
"ЕБРР всесторонне поддерживает реформирование финансового сектора в Украине, одним из главных драйверов которого является именно центральный банк. Ни в одной стране мира еще не были реализованы настолько быстрые, одновременно и комплексные меры по очистке банковского сектора, восстановлению макрофинансовой стабильности и внедрению новой монетарной политики с таргетированием инфляции. Национальному банку это успешно удается реализовывать. Мы надеемся на дальнейшее обеспечение институциональной независимости центрального банка, что гарантирует выполнение мандата НБУ и в будущем", - сказал Ф.Малиж.
По словам Ш.Аджунера, Европейский банк реконструкции и развития и в дальнейшем будет поддерживать деятельность Национального банка в реформировании финансового сектора Украины.
Глава НБУ Валерия Гонтарева поблагодарила представителей ЕБРР, акцентировав внимание на намерении центрального банка в будущем сохранять тесное взаимодействие с международными финансовыми организациями.